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Haberler Sarmaşık Mide rahatsızlıklarından leblebi ile kurtulun

Mide rahatsızlıklarından leblebi ile kurtulun

Mide rahatsızlıklarından leblebi ile kurtulun

19.5.2021

Sevilerek tüketilen atıştırmalıklardan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir besindir. Uzmanlar, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin sıklıkla leblebi tüketmesini öneriyor. Mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara iyi gelen leblebi, içeriğindeki B6, C vitaminleri, lif ve potasyum sayesinde kalp sağlığını da korur. Öte yandan leblebide bulunan zengin lif; kötü kolesterolü düşürür.

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