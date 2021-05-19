Mide rahatsızlıklarından leblebi ile kurtulun

Sevilerek tüketilen atıştırmalıklardan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir besindir. Uzmanlar, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin sıklıkla leblebi tüketmesini öneriyor. Mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara iyi gelen leblebi, içeriğindeki B6, C vitaminleri, lif ve potasyum sayesinde kalp sağlığını da korur. Öte yandan leblebide bulunan zengin lif; kötü kolesterolü düşürür.

LAVANTA ÇAYI İLE RAHAT BİR UYKU UYUYABİLİRSİNİZ

Hazımsızlık, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayının bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır.