Al Pacino hayali gerçek oldu

SOSYAL medyada yaptığı paylaşımlar ve tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Hollywood efsanesi Al Pacino (81) ile bir araya gelen ünlü işletmeci, buluşma anındaki görüntüleri 35 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı. Al Pacino ile fotoğraflarını paylaşan Nusret o karelerin altına, "Bir hayalim daha gerçek oldu" notunu düştü. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Usta aktörün başrolünü oynadığı 'Scarface' (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği bilinen Nusret için, davalık olan garsonlar, "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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