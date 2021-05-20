Soluksuz izlendi, zirveden düşmedi!

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında bir kez daha Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

BEKLENMEDİK BASKIN

ALTINCI sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne, Hızır'ın oğlunun nikahı sonrasında yapılan baskın ve Haşmet Façalı'nın vurulması damga vurdu. Hızır'ın oğlu Ali Hızır ve Haşmet'in kızı Didem'in mutlu nikahının sonrasında Rıdvan'ın adamları, gelin ve damadın aracına baskın yaptı. Baskın sonrası Didem öldü, Hızır Ali yoğun bakıma alındı. Bu olay sonrasında kontrolünü yitiren Haşmet Façalı, tek başına adamların mekanına intikam için gitti. Ancak Haşmet Façalı bu olay sonrasında vuruldu. Efsane bölümün ardından fenomen dizi, tüm kişilerde %9,44 izlenme oranı ve %22,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.