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Haberler Sarmaşık Türkücü Oğuz Yılmaz kalbine yenildi

Türkücü kalbine yenildi

Türkücü Oğuz Yılmaz kalbine yenildi

20.5.2021

ÜNLÜ türkücü Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde Ankara'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Yılmaz burada kurtarılamadı.

26 yıllık müzik hayatı olan Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Yılmaz son röportajında, "Zarardayız ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değil" demişti. Yılmaz'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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