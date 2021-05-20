Ünlüler bayram coşkusunu sosyal medyaya taşıdı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutlayan ünlüler, anlamlı mesajlar yayınladı. Sanat, televizyon ve spor dünyasından birçok isim, 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya devam etti.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine saygı duruşunda bulunanlardan birisi de oyuncu Pelin Öztekin'di. Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin'i kaybeden güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi duygulandırdı. Rasim Öztekin'in Türk Bayrağı altında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Öztekin, babasını da anmayı ihmal etmedi. İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

SON günlerde sosyal medyada yaptığı yorumlarla tartışmaların odağında olan şarkıcı Demet Akalın, kutlama mesajı yayınlamayı ihmal etmedi. Akalın paylaşımında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

BİR DAHA GEL SAMSUN'DAN

FRANSA liginde takımıyla şampiyonluğa koşan Milli futbolcu Burak Yılmaz, Atatürk görseliyle yaptığı paylaşımda, "Bir daha gel Samsun'dan" dedi

SONSUZ MİNNETLE

SİNEMAMIZIN sultanı oyuncu Türkan Şoray, her sene olduğu gibi bu yıl da bayramı ilk kutlayan isimlerdendi. Atatürk portresi paylaşan Şoray "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ata'mıza sonsuz minnetle... İstikbal gençlikte..." ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTE

YEŞİLÇAM'IN yakışıklı jönü Cüneyt Arkın, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün sözlerini referans alarak gençlere seslendi. Usta aktör paylaşımında "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir!" notunu düştü.

ŞÜKRANLA ANIYORUM

YEŞİLÇAM'IN bir diğer usta ismi Hülya Koçyiğit ise, "19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Mücadelesiyle bir ulusun kaderini değiştiren Ata'mız ve silah arkadaşlarına minnettarız. Canları pahasına bir Kurtuluş destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.