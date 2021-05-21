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Milyon dolarlık yat ’da demirledi

Milyon dolarlık yat Bodrum’da demirledi

21.5.2021

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lüks yatlar da Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmeye başladı. Lüks yatların bazıları deniz açığına demir atarken, bazıları ise yakıt ikmali yapmaya başladı. Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan "Dream" isimli ultra lüks yat, 1 milyon 752 bin liralık yakıt aldı.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ
Tankerlerin sıraya girdiği iskelede yoğunluk oluşurken, lüks yatın yakıt ikmali saatlerce sürdü. 1997 yılında Türkiye'de imal edilen 106 metre uzunluğundaki lüks motoryatın Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu öğrenildi. 5 yıldızlı otelden farksız olan yatın iç kısmında savuna, spa, hamam, 2 restoran ve bir gece kulübü yer alıyor. Görenlerin hayran kaldığı yatta, açık ve kapalı yüzme havuzu ile spor salonu da bulunuyor.

■ TUBA AYHAN

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