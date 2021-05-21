Ünlü sef Topçu’dan Izmir’e yeni yatırım

Başarılı şef Gürkan Topçu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Pandemi yasakları kapsamında bir süredir müşterilerine restoranlarında hizmet veremeyen Topçu, "Devletimizin almış olduğu kurallar çerçevesinde bir süredir paket servis olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Haziran ayında İzmir ve Çeşme'de yeni şubeler açacağını müjdeleyen ünlü şef, "Kısacası yaz ayını, yoğun bir tempoda geçireceğim" dedi.

GÜNESLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'daydı. Programı biter bitmez AVM'ye gelen Akalın, dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yaptı. Güneşli havanın keyfini açık havada alışveriş yaparak çıkaran Akalın'ın neşeli olduğu görüldü.

BAYRAM COSKUSUNU ONLİNE KONSERLE YASATTI

Sahnelerin başarılı ve sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde verdiği online konserle kutladı. Zorlu PSM sahnesine gelen Türkmen, "Bu özel bayramda sevenlerimizle online platformda güzel bir konserle buluştuk. Dilerim ki bundan sonraki konserlerimizde hep beraber eski günlerdeki gibi coşkuyla bir arada oluruz" dedi.