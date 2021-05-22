Ceviz ve pekmez okul başarısını artırıyor

ARAŞTIRMALAR okul çağındaki çocuklarda büyüme, gelişme ve okul başarısının doğrudan beslenmeyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin süt ile yoğurt çocuğun zihinsel gelişimi ve dikkat kabiliyeti üzerinde anahtar rol üstlenirken, kuru baklagiller de daha güçlü bir hafızaya sahip olmalarını sağlar. Çocukların bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeleri aynı zamanda hastalıklardan da korunmalarını sağlarken, ileriki yıllarda diyabet, kolesterol, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri ile karşılaşma riskini de düşürür. Yumurta, ceviz ve pekmez bu mucizevi besinlerin başında geliyor. Tam buğday ekmeği, balık, sebze ve meyveler de okul başarısını artırmada önemli besinlerden.

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