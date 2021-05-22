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Kızartma ve kavurma karaciğere zarar

Kızartma ve kavurma karaciğere zarar

22.5.2021

BESLENMEDE sağlıklı yağları tercih etmek, sağlığımız için oldukça önemli. Özellikle karaciğerin yağlanmasında etkin rol oynayan besinlerin başında yağlar geliyor. Çünkü yüksek miktarda doymuş yağ içeren besinler, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri enflamasyona sebep olarak karaciğeri yorar ve yağlanmasına sebep oluyor. Bu noktada tercih etmeniz gereken pişirme yöntemi ızgara ve fırında pişirmedir. Aynı zamanda yüksek doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih edebilirsiniz.
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