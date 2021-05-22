Korona virüse karşı ekşi mayalı ekmek

KORONA virüse karşı sağlıklı beslenmek çok önemli. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, bu konuda önemli bilgiler verdi. Özellikle ekşi mayalısının önemli faydalar sağladığını söyleyen Ciğerli, "Sağlıklı beslenme noktasında ekmek tüketimi dikkatlice yapılmalı. Ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta varken ekmek türleri arasında ekşi mayalı yapılanları ayrı tutmak gerekir. Ekşi mayada pek çok aktif bakteri mantar kültürleri mevcut. Dolayısıyla daha probiyotiktir. Probiyotikler de sindirim ve bağışıklık sistemi için faydalı olan canlı bakteriler ve mayalardır. Ekşi mayalı ekmeğin öne çıkan bir diğer özelliği de geç bayatlamasıdır. İçindeki bakteri ve mantarlar, ekmekteki tahılı önceden sindirir. Böylece size sindirimi kolay ve sağlıklı ekmeği bırakır" dedi.

5 BİN YILLIK SAĞLIK

Hazır yaş ve kuru mayaların sadece 100 yıldır kullanıldığını, ekşi mayanın tarihçesinin ise 5 bin yıl öncesine dayandığına dikkati çeken Diyetisyen Ciğerli, ekşi mayalı ekmeğin B12 vitamini açısından sağladığı faydalar hakkında da şunları söyledi: "Gıdanın kan şekerini yükseltici etkisi olarak tanımlanan glisemik indeks açısından düşük olan ekşi mayalı ekmeği tüketmek, vücudumuzdaki B12 vitaminini de artırır. Kandaki kırmızı hücrelerin üretimi, DNA ve myelin sentezinde folik asit ile çalışır. Sinir hücrelerinin etrafını saran myelin kılıflarının sentezinde görev alan B12 vitamini, elektriksel sinyal iletiminin hızını artırır. Amino asitlerin ve vücut tarafından sentezlenen B12 vitaminin geri emiliminde rol alır. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonlarında da etkilidir."