Vitamin ve mineral deposu hurma

ÖZELLİKLE Ramazan ayında sıklıkla tüketilen hurma potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere pek çok mineral ve vitamin içeren sağlıklı bir atıştırmalık. Hurma, lif oranının yüksek olmasıyla, midede uzun süre kalarak sindiriminin yavaş olmasını sağlıyor. Böylece kendinizi daha uzun süre tok hissederek, besin tüketimini azaltmış olursunuz. İçerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecinde destek olur. Hurmanın ayrıca antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşur.

AYRAN AŞI ÇORBASI HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

YAZIN kavurucu sıcakları yaklaşıyor. Su tüketiminin önemli olduğu sıcak günlerde sağlıklı ayran aşı çorbası da sağlıklı bir alternatif oluyor. Ayran aşı çorbası içindeki yoğurt, nohut ve buğdayla yüksek protein, lif ve kalsiyum sağlar. Besleyici değeri yüksek olan bu soğuk lezzeti diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Ayran aşı çorbası, içeriğindeki yoğurdun probiyotik etkisiyle beraber bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalık ve enfeksiyonlara olan direncini artırır.

VÜCUDA DETOKS ETKİSİ: SALATALIK

SALATALIK, market ve pazar alışverişlerinde hiç şüphesiz ilk olarak aldıklarımız arasında yer alır. Mutfakta salatalardan sandviçlere kadar geniş bir kullanım vardır. Salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte, iyi birer bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamini kaynağıdır. Damak tadımıza yakın olan salatalığın saymakla bitmeyecek bir sürü de faydası vardır. Salatalığın yüzden 90'ının suda oluşması, vücutta oluşabilecek olası toksin problemine iyi gelir.