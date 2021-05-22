Yorgunluğa çare olan besinler

Modern zamanların en büyük sorunlarından biri hemen herkesin yaşadığı yorgunluk hissi... Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların sıklıkla karşılaştığı bu durum için beslenme listenizi gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü bazı besinler gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi sağlama konusunda size yardımcı olabiliyor. İşte bu besinler:

HAVUÇ

HAVUÇ iyi bir A vitamini kaynağı. Bağışıklık sistemini destekleyici etkisinden dolayı gün içinde halsizliği gideriyor. Salatalarda günde 1 adet tüketebilirsiniz.

BALIK

Balık vücudun yeterli ve sağlıklı çalışması için elzem olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 yağ asitleri bilişsel ve zihinsel gelişim ve normal beyin fonksiyonları için gereklidir.

KİVİ

C vitamininden zengin kivi, sivri biber, maydanoz, portakal gibi besinler vücut direncini ve enerjiyi yükseltir. Ayrıca yumurta ve kırmızı etle birlikte tüketildiğinde demirin emilimini artırarak halsizliğin önlenmesine yardımcı olur

YULAF EZMESİ

GLİSEMİK indeksi düşük olan yulaf ezmesi kan şekerini yavaşça yükselterek uzun süre enerji dengesi sağlar. Ayrıca yulaf ezmesinde enerji metabolizmasından sorumlu olan B grubu vitaminleri bulunur. Güne yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile yapacağınız bir kahvaltı ile başlamak gün boyu kendinizi enerjik ve tok hissetmenize yardımcı olur.

SU

Su, vücutta oksijenden sonra gerekli en önemli besin öğesidir. Vücutta yeterli su bulunması enerji dengesi için en önemli kural. Suyun yanı sıra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için çorba, ayran, taze sebze ve meyveler ile bitki ve meyve çayları da tüketebilirsiniz

YUMURTA

YUMURTA en kaliteli protein kaynaklarından birisidir. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt gibi hayvansal kaynaklı proteinler B12 vitamini için iyi birer kaynak. B12 vitamini eksikliğinde yorgunluk, hafıza ve konsantrasyon eksikliği oldukça sık görülür. Bu nedenle sağlıklı bireyler her gün veya gün aşırı 1 yumurta, yüksek kolesterolü olan bireyler ise haftada 2 kez 1 yumurta tüketebilir.

ARMUT

ARMUT bol miktarda A, C ve K vitamini içeriyor. C vitamini sayesinde etkili bir antioksidan. Armudun içindeki antioksidan, yani bağışıklık sisteminin koruyucu etkisi sayesinde vücuda enerji veriyor. Bunun yanı sıra armut kan şekeri dengesinin sağlanmasında da etkili oluyor. Günü enerjik geçirmek için günde bir adet armut tüketmenizde fayda var.

MUZ

MUZ potasyumdan zengin bir meyve. Potasyum eksikliği kas güçsüzlüğü ve yorgunluğa neden olur. Yorgunluk ve stresinizi azaltmak için potasyumdan zengin olan muz, patates, yer elması, kayısı gibi besinleri tüketin. 1 küçük boy muz 1 orta boy elma ile aynı miktarda enerji içerir.