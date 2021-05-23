Atasoy, Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezdi

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in başarılı oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Gaziantep'in önemli değerlerinden Zeugma Mozaik Müzesi'ni gitti. Oyuncu Atasoy, bereketli toprakları, tarihi değerleri ve eşsiz lezzetleriyle öne çıkan Gaziantep'teki müzede mozaikleri beğeniyle inceledi.

AKIN AKINÖZÜ TAKIM ELBİSESİNİ BAĞIŞLADI

HERCAİ dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için dizisinin ilk bölümünde giydiği kendi takım elbisesini bağışladı. Akınözü takım elbisesini gösterirken, "Bana uğur getirdi, Miran bebeğe de getirsin" ifadelerini kullandı.

'LAHMACUNA O KADAR PARA VERMEYİN'

CEM Özer, tatilcileri uyardı. Özer, "Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor, fiyatlar o yüzden yüksek ve her sene el değiştiriyor mekanlar. Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler" dedi. Yakında Bodrum'a yerleşeceğini belirten Özer, "Eşimle Nişantaşı'na geldik. Bir süre sonra Bodrum'a yerleşeceğiz" dedi.

TATLISES'E HAPİS ŞOKU

İBRAHİM Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa başvurmuş, ünlü türkücü milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etmişti. Taraflar arasındaki soruşturma devam ederken, Fulya Akbay geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. İbrahim Tatlıses'in, Fulya Akbay'a, tehdit ve hakaret içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suçundan 4 yıl hapsi isteniyor.

'LASTİK PATLADI YOLDA KALDIK'

BERFU Yenenler ile Eser Yenenler, yazı Alaçatı'da geçirecek. İkili, taşınmadan önce villayı kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitti. Çift, İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patladı. Ünlü çift, lastikleri patlayınca soluğu tamirhanede aldı. İki saatlik rötardan sonra tekrar yola koyulan ikili, daha sonra üç ay kalacakları villaya baktı.