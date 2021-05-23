Plaj çantanızda ne var?

Yaz sıcakları başlıyor! Böyle sıcak havalarda kendimizi buz gibi serin sulara atmak enerji harcamak için en eğlenceli yollardan biridir. Bununla birlikte denizden çıkınca yüzmenin verdiği yorgunluğu atmak için içilen, kalorisi kutuları kadar masum olmayan kola ve benzeri asitli içecekler, meyve suları, kremalı soğuk kahveler veya tuz içeriği yüksek fast food tüketimi sağlıklı kalmanın bir yöntemi değil ne yazık ki. Peki sizin plaj çantanızda neler var? Plaj çantanızda bulundurabileceğiniz; taze meyveler, kuru meyveler, grisini, fındık, badem gibi yağlı tohumlar her zaman kurtarıcıdır. Ama bunların yanı sıra daha uzun süre deniz ya da havuz keyfi yapmak istiyorsanız beyaz peynir ve domatesle yapılmış tam tahıllı bir sandviç veya kepekli grissini yanına ayran en iyi seçimlerdendir.

SİNDİRMESİ ZOR OLUR

Yaz aylarında zindeliğinizi ve formunuzu korumak için kızartılmış, yağlı ve soslu yiyeceklerden özellikle kaçınmanız gerekli. Bu yiyeceklerin hazmı ve sindirilmesinin zor olmasının yanında kalorileri oldukça yüksek. Bunlar yerine ızgarada, fırında veya haşlanma yöntemiyle pişmiş yemekleri; zeytinyağlıları ve sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz. Özellikle artan sıcaklarda sıvı ihtiyacını karşılamak çok önemli. Gün içinde en az 2,5-3 litre su içmeye özen gösterin. Eğer ki idrarınız renksize yakın ise sıvı alımı yeterlidir, koyu sarı ise yetersizdir. Aşırı sıcaklarda, fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateşli hastalıklarda terleme ve idrarla, ishallerde ise dışkıyla suyla birlikte tuz da kaybedilir.

ÖDEM OLUŞTURUR

Tuzu gereğinden çok aldığımızda, kandaki tuz miktarı artar ve susarız. Sonuçta su içme gereği duyarız. İçilen su ile birlikte fazla tuz, idrarla, terle dışarı atılır. Kanda miktarı artar ve suyu da çekerek vücutta ödem oluşturur.

TUZ TÜKETİMİ NASIL AZALIR?

DAİMA taze ve tuz eklenmemiş besinleri tercih edin. Sofrada tuzluk kullanmamakla tuz alımı % 15 azaltılabilir. Yemeklerin tadına bakmadan tuz kullanma alışkanlığından vazgeçin. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi aroma sağlayıcıları tuz yerine tercih edin.

TURŞU, ketçap, zeytin, soya sosu, salata sosları vb. yiyeceklerin tuz içeriği yüksektir. Bu besinlerden uzak durun ya da çok nadir tüketin. Taze sebze ve meyve tüketimini arttırın. Maden suları kaynağına göre farklı miktarlarda çözünmüş halde yapısında; sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum olmak üzere çok sayıda mineral ve doğal gaz içerir. Bu nedenle bu suların sodyum içeriğini kontrol edin.