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Haberler Sarmaşık Simge Sağın hastanelik oldu

hastanelik oldu

Simge Sağın hastanelik oldu

23.5.2021

SİMGE Sağın, Amerika dönüşü uçakta rahatsızlandı. İlk müdahalesi uçakta yapılan Sağın, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından ünlü şarkıcının zehirlendiği anlaşıldı. Tedavisi devam eden Sağın'ın kanındaki mikrobun temizlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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