ABD basınına hedef oldular

Filistin asıllı ABD'li model kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid ve Filistin'e destek veren 25 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa, New York Times gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.



KINAMA İSTEDİLER

PAYLAŞIMLARINDA bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı. Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın" ifadeleri kullanıldı. Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, yayınlanan ilan sonrası, "Bugün The New York Times'ta yayımlanan World Values Network'ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum. Tüm ezilenlerle dayanışma içindeyim ve her türlü ırkçılığı reddediyorum" açıklamasında bulundu.