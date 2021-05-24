Can dostu için dua istedi

OYUNCU Aslıhan Karalar, başka bir köpeğin saldırısına uğrayan köpeği Daisy'i veterinere götürdü. Can dostuyla fotoğrafını paylaşan oyuncu, takipçilerinden dua istedi. Karalar, "Ah benim güzel yavrum.

Nasıl canım acıyor anlatamam.

Ameliyattan sağ salim çıktı. Bugün durumu kritik. Dualarınız lütfen bizimle olsun" diye yazdı.