“Mahkemede görüsecegiz”

Geçtiğimiz hafta Ankara'da toprağa verilen merhum sanatçı Oğuz Yılmaz'ın ailesi, şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti.
Acılı aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Defin işlemlerini izin almadan görüntüleyip, sırf para kazanmak için dijital platformlara yayanlarla adalet önünde görüşeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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