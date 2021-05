Migreni önleyen doğal tarifler

BAŞ ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı.

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ KARIŞIMLAR

BİRİNCİ TARİF:

1 adet muz 1 demet ıspanak 1 tutam taze nane 1 kase yağsız yoğurt 1 su bardağı laktozsuz süt 5-6 adet çilek 1 tatlı kaşığı keten tohumu

İKİNCİ TARİF:

4 dilim ananas 3-4 yaprak marul 1 adet kereviz sapı 1 adet kabuğuyla limon

ÜÇÜNCÜ TARİF;

YEŞİL elma ISPANAK SALATALIK

"HER GÜN TÜKETILEBILIR"

Haftada 2-3 kez baş ağrısı çekenlerin içecekleri gün aşırı içilebileceğini belirten Dr. Onultan, "Böyle koruyucu madde olmayan, doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ve antioksidan zengini, limon c vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli" ifadelerini kullandı.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURULMALI

Sıvı tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.

MAGNEZYUM DEPOSU ISPANAKTAN FAYDALANIN

Dr. Onultan, hazırladığı içereceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyerek, tariflere lişkin şöyle konuştu:

"Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir. Hastalara tedavi için de veriyoruz.

GÜN İÇİNDE YEDİKLERİNİZİ MUTLAKA NOT ALMALISINIZ

İlaç yerine doğal yollardan vitamin almanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Onultan, "Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler. Böylece o gıdalardan uzak dururlar" dedi.