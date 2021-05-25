Parmağında 21 milyon taşıyacak

Satın aldığı pahalı kürkler nedeniyle hayvanseverler tarafından sık sık eleştirilen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, 21 milyon TL ödeyerek İsrail'den 36 karatlık elmas yüzük sipariş ettiği öğrenildi.

İki özel güvenlik görevlisi eşliğinde milyonluk yüzüğü Suadiye'deki evine getirten Ersoy, pahalı takısını özel banka kasasına koydu. Ünlü ismin yaptırdığı yüzüğün benzerlerinin 2011'de ölen Elizabeth Taylor ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'te de olduğu kaydedildi.