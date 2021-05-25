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Haberler Sarmaşık Savasın fitili atesleniyor!

Savasın fitili atesleniyor!

Savasın fitili atesleniyor!

25.5.2021

ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanını basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

SEVİNDİREN HABER
DOSTU Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebze de olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

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