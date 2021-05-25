Tuba gönlünü yine kaptırdı

İŞLETMECİ Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yaklaşık 3 aydır Instagram'da karşılıklı takipleşen ikilinin, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı mekandan yaptıkları fotoğraf paylaşımları bu iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Erdinç Çatak'ın, sosyal medya hesabından, "Anlaşılmak istiyorum" paylaşımını Büyüküstün'ün beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.