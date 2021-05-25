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Haberler Sarmaşık Tuba gönlünü yine kaptırdı

Tuba gönlünü yine kaptırdı

Tuba gönlünü yine kaptırdı

25.5.2021

İŞLETMECİ Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yaklaşık 3 aydır Instagram'da karşılıklı takipleşen ikilinin, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı mekandan yaptıkları fotoğraf paylaşımları bu iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Erdinç Çatak'ın, sosyal medya hesabından, "Anlaşılmak istiyorum" paylaşımını Büyüküstün'ün beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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