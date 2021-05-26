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Haberler Sarmaşık Alzheimer ve parkinsona karşı yeşil çay

ve parkinsona karşı

Alzheimer ve parkinsona karşı yeşil çay

26.5.2021

Yeşil çay, sağlık üzerindeki sayısız olumlu etkisi pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuş bitkisel besin türü. İçeriğinde barındırdığı çok sayıdaki antioksidan ve sağlığa yararlı mikro bileşenler sayesinde hastalıklara karşı korunmaya önemli faydaları vardır. Yeşil çay beyinde dopamin ve alfa dalgalarının üretimini de arttırarak bilişsel faaliyetleri güçlendirir, alzheimer ve parkinson gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Yeşil çay, günde 2-3 bardak tüketilebilir. Kronik hastalığı bulunan, hamileler veya ilaç kullanan kişiler düzenli yeşil çay tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmalı.
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