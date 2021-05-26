‘Güzel bir projemiz var’

BİR süredir tatilde olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Berkay Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Başarılı şarkıcı Şahin, tatil sonrası yakın arkadaşıyla birlikte soluğu alışverişte aldı. Berkay Şahin, "Güzel projelerimiz var. İnşallah süreç normale dönerse yavaş yavaş bir çoğunu hayata geçireceğiz" dedi.
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