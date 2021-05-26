Havuç bağışıklığı güçlendiriyor

HAVUÇ, lezzetli, besleyici ve son derece faydalı bir kök sebzedir. Harika bir beta-karoten kaynağıdır. Vücutta A vitaminine dönüşen bu değerli antioksidan özellikle göz sağlığına faydalarıyla bilinir. Ayrıca bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Havuç bu antioksidanlar yanında içerdiği yüksek oranda lif, K1 vitamini ve potasyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kabızlığı önler.

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