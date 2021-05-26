Kuruluş Osman yurtdışında da reytinglerin zirvesinde

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışına da taşımaya devam ediyor. atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonlar ve platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', Pakistan'da televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYOR

Pakistan'da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Kuruluş Osman', reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.