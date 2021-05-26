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Haberler Sarmaşık Reyhan şerbeti hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor

hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor

Reyhan şerbeti hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor

26.5.2021

REYHAN şerbeti, Osmanlı'dan günümüze geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında bulunuyor. Pek çok faydası olan rehyan şerbeti, kansızlığa ve kan şekerinin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan baş dönmesine iyi geliyor. Kişinin stresten rahatlamasını sağlayan reyhan şerbetine şeker ilave etmeden daha da sağlıklı olarak tüketilebilir.
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