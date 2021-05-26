Reyhan şerbeti hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor

REYHAN şerbeti, Osmanlı'dan günümüze geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında bulunuyor. Pek çok faydası olan rehyan şerbeti, kansızlığa ve kan şekerinin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan baş dönmesine iyi geliyor. Kişinin stresten rahatlamasını sağlayan reyhan şerbetine şeker ilave etmeden daha da sağlıklı olarak tüketilebilir.
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