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Haberler Sarmaşık Vitamin ve mineral zengini kişniş

Vitamin ve mineral zengini

Vitamin ve mineral zengini kişniş

26.5.2021

VİTAMİN ve mineraller bakımından oldukça zengin olan kişnişin birçok derde deva olduğu biliniyor. Kişniş özellikle cilt iltihaplarına çok iyi gelir. Yüksek kolesterolden anemiye kadar çoğu rahatsızlığın tedavisinde kullanılır, şişkinliği atmaya yardım eder. Kişniş dezenfektan detoksifikasyon, mantar önleyici antioksidan özellikleri sayesinde egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Kolesterolü düşürür, kan basıncını düzenler.
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