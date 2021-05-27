Kalp Yarası heyecan yarattı

Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'ndan ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Antakya'nın etkileyici coğrafyasında göz alıcı bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın ilk teaserı izleyiciden büyük ilgi gördü. İlk görüntülerinde, öykünün dört kahramanını canlandıran Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer aldı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban oturuyor

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