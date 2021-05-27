Modacı Yeliz Yasa’dan yurt dışına atılım

Modacı Yeliz Yasa'nın 5 yıl önce kurduğu ve şimdilerde üçüncü mağazasını açmaya hazırlandığı 'By Yasa' markasının ünü sınırları aştı. Kendi tasarladığı kıyafetlere yurt dışından çok fazla talep geldiğini söyleyen Yasa, "Yurt dışına yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Yabancı müşterilerim genellikle toptan alışveriş yapmayı tercih ediyor" dedi. Kısa sürede büyüttüğü markasıyla üçüncü mağazasını açmaya hazırlanan Yasa, sürpriz işbirliklerine de imza atabileceğini açıkladı.