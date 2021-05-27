Türk dizileri Kolombiya’da zirveye çıktı

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da milyonlarca kişi Türk dizilerinin hayranı oldu. Türkiye'de final yaptıktan sonra dünyaya açılan dizilerden atv yapımı Ezel ve Kara Para Aşk yapımlarının, yurt dışında da ilgiyle izlendiği kaydedildi.

"SENARYOLARI KALİTELİ"

Latin Amerika'da izlenme oranlarını ölçmekten sorumlu şirket Canal Carcol'un yayınladığı verilere göre, ülkede Türk dizilerinin büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu belirtildi.

Televizyon analisti Omar Rincon basına yaptığı açıklamada, Türk dizilerinde akıllıca senaryolar yazıldığını ve Türk dizilerinin izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardığını dile getirdi. Rincon, "İzleyiciler yeni bir kültürden öğreniyormuş gibi hissediyor, bu yüzden bu kadar ilgi çekici buluyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Kolombiyalıların son yıllarda Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek istediği ve kurslara ilginin arttığı gözlemlendi.