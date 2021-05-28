Alerjik nezle kabusunuz olmasın

Özellikle mart ayıyla başlayan ve yaz aylarına kadar devam eden bahar alerjisi, yaşayanların adeta kabusu olabiliyor. Sık sık hapşırma, kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarma şeklinde durumlar yaşayanlar bu dönemi biraz zor geçirebiliyor.

Doktor kontrolünde kullanılabilecek bazı besinler bahar alerjisinin oluşturduğu etkileri hafifletmeye yardımcı oluyor. İşte bunlardan bazıları:





OKALİPTUS: Okaliptus ile alerjinizi yatıştıracak bir gargara hazırlayabilirsiniz. Sinüzit ve bronşit gibi konularda da oldukça etkili olan okaliptus, gargara olarak hazırlandığında alerjik hastalıklara da yardımcı olabiliyor.





ZERDEÇAL: Herhangi bir alerji riskini azaltmak için zerdeçal oldukça iyi bir seçenek. Öksürük, ağız kuruluğu ve hapşırma gibi alerjik rinit belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.





ZENCEFİL: Zencefil, alerjik rinit için başka bir yararlı bitki. Doğal bir antihistaminik olarak çalışır ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve hatta baş ağrısı gibi rinit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olan antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar ve bağışıklık kazandırma özelliklerine sahip.





PAPATYA ÇAYI: Papatya özellikle gribe ve mide ağrılarına iyi gelen bir bitki. Polen alerjisi konusunda da oldukça başarılı. Vücuttaki mikroorganizmaları güçlendirerek daha fazla bağışıklık sağlayan papatya çay olarak tüketilebiliyor. Bir fincanın içine 1 ya da 2 tatlı kaşığı papatya atın ve üzerine kaynamış su ekleyin. 5 dakika demlendirerek gün içerisinde içebilirsiniz.





YEŞİL ÇAY: Yeşil çay, bu sorunun tüm belirtilerinden kurtulmaya yardımcı yararlı antioksidanların birleşimi adeta. Etkili bir şekilde alerjik rinitten kurtulmak için düzenli olarak yeşil çayı tüketmeniz önerilir.





ÇİLEK: Bahar ve yaz bitkisi olarak tükettiğimiz çilekler aslında tam bir alerji düşmanı. İçerdiği C vitaminiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve adeta alerjiye savaş açıyor.





ISIRGAN OTU: Çok fazla tercih edilmeyen ancak antibiyotik özelliğine sahip olan ısırgan otunu bahar alerjisine karşı dilerseniz yemeklerde, dilerseniz çay şeklinde tüketebilirsiniz.

NANE ÇAYI: Yüzyıllar boyunca alerji geçirenler, tıkanmış burunları ve tahriş olmuş mukoza zarını rahatlatmak için sıcak çaya başvurmuştur. İşte bu durumda bilinen en iyi seçeneklerden biri de nane çayıdır. İçerdiği esansiyel yağ bir dekonjestan olarak hareket eder. Nane nemlendirici maddeler, antiinflamatuarlar ve hafif antibakteriyel bileşenleri de içerir.