Badem iyi bir antioksidan kaynağı

BADEM, dünyanın en popüler kuruyemişleri arasında yer alıyor. Badem çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketiliyor. Çiğ badem iyi bir antioksidan kaynağıdır ve hücrelerinizdeki moleküllere zarar verebilecek oksidatiflere karşı vücudu korunmaya yardımcı olur. İltihaplanma, yaşlanma ve kanser gibi hastalıklarda destekleyici besin olarak kullanılır. Bademdeki güçlü antioksidanlar, büyük ölçüde cildin kahverengi tabakasında yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, kabuğu soyulmuş bademler badem tüketiminde doğru bir tercihtir. Hızlı yaşlanmaya ve hastalıklara karşı da vücudu korur.

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