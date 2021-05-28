Gürsoy’dan özel konseptli mağaza

Erkek modasında adından başarıyla söz ettiren Hakan Gürsoy, yakında İzmir'de özel konseptli bir mağaza açacağının müjdesini verdi.

İşini tanımlarken, "Ismarlama, yani tamamen size özel olarak dikilmiş bir kıyafet büyük bir lüks. Söz konusu takım elbise olduğunda başka hiçbir şey bunun üzerine geçemiyor" diyen Gürsoy, mağazada denenen bir takım elbisenin tam olarak üzerinize oturmamasının temel nedeninin kişiye özel kalıp çıkarılmaması olduğunu söyledi.

Gürsoy, "Stoktaki takım elbise veya gömlek sizin vücudunuza uyarlanır hazır giyimde. Ismarlamada ise sıfırdan sizin için bir takım veya gömlek yaratılır" dedi.