Akalın’ın keyfi yerinde

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Akalın, alışveriş turuna daha önce aldığı birkaç ürünün değişimini yaptırmakla başladı.

Ünlü şarkıcı, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş keyfini sürdürdü. Yeni sezon ürünleri inceleyen ve açık havada alışveriş yapan Akalın'ın keyfinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.