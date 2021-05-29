Fit vücudu ile dikkat çekti

Sempatik sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Esmersoy, fit vücudu ile dikkatleri üzerinde topladı. Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Her zamanki gibi alçak gönüllü tavrı ve dostça yaklaşımı ile kısa süre muhabirlerle sohbet eden Burcu Esmersoy, alışveriş turu sonrası özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.