  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Fit vücudu ile dikkat çekti

Fit vücudu ile dikkat çekti

Fit vücudu ile dikkat çekti

29.5.2021

Sempatik sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Esmersoy, fit vücudu ile dikkatleri üzerinde topladı. Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Her zamanki gibi alçak gönüllü tavrı ve dostça yaklaşımı ile kısa süre muhabirlerle sohbet eden Burcu Esmersoy, alışveriş turu sonrası özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fit vücudu ile dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.