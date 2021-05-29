Güçlü kemiklerin anahtarı: Susam

SUSAMIN güçlü besinsel yararları arasında kanseri önleme, kalp sağlığını iyileştirme, kan basıncını düşürme, güçlü kemikler oluşturma ve diyabeti önleme özellikleri bulunur. Susam ayrıca uyku bozukluklarını, sindirimi iyileştirmeye, iltihaplanmayı azaltmaya, solunum sağlığını arttırmaya, diş bakımı, depresyon ve kronik stresi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.