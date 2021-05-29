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Haberler Sarmaşık Gülben Ergen telefon trafiğinde

telefon trafiğinde

Gülben Ergen telefon trafiğinde

29.5.2021

ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Gülben Ergen, kısa sürede birkaç mağazaya uğrayarak siparişlerini verdi. Başarılı şarkıcının uzun süren telefon trafiği de dikkatlerden kaçmadı.

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