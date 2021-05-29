ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Gülben Ergen, kısa sürede birkaç mağazaya uğrayarak siparişlerini verdi. Başarılı şarkıcının uzun süren telefon trafiği de dikkatlerden kaçmadı.
Gülben Ergen telefon trafiğinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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