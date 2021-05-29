Hipertansiyona iyi gelen besinler nelerdir?

ipertansiyon problemi yaşa-yanların beslenmelerinde dik-kat etmeleri gereken noktalar vardır. Özellikle limon, sarımsak ve domates yüksek tansiyon proble-mi yaşayanlara iyi gelen besinler arasında yer alır. İşte tansiyon hastaları için önerilen besinler: ■ LİMON: Limon C vitamini içerir ve antioksidant etki gösterir. Aynı zamanda asidiktir ve kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Limon kan damarlarının esnekliğini sağlamaktadır. Böylelikle kan basıncında düşüşü sağlamaktadır. Düzenli tüketiminde kan basıncının yükselmesini engellediği bilinir. ■ SARIMSAK: Sarımsak nitrik asit ve hidrojen sülfür içermektedir. Bu iki etmen kan basıncı-nı düşürücü etkiye sahiptir. Sarımsak aynı zamanda an-tioksidandır. Domatesin çiğ ve pişmiş olarak tüketimi önerilir. ■ DOMATES: Domates likopen içerir. Bu madde antioksidan özel-likte ve aynı zamanda kolesterol düşürücü etkiye sahip olmasından dolayı kalp damar sağlığı üzerinde olumlu et-kileri olduğu bildiril-miştir. Aynı zamanda kan basıncı düşürücü etkiye de sahiptir. ■ HAVUÇ: Havuç po-tasyum ve nitrattan zengindir, A vita-mini içerir. Kalp ve damar sağlığı üzerine olumlu etkiye sahiptir. Damarların daralmasını engelleyerek kan basıncın-daki artışa engel olmaktadır. ■ KEREVİZ: Kereviz ftalit adında bir madde içerir ve damar sağlığında koruyucu etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Hipertansi-yondan korunmak için tüketimi önerilmektedir. ■ KAYISI: Kayısı bol miktarda potasyum içermektedir. Bu da kalp damar sağlığı açısından koruyucu etki göstermektedir. ■ MUZ: Muz potasyum ve fosfor minerallerini bol miktarda içermek-tedir. Bu mineraller kalp damar sağ-lığını koruyucu etki göstermektedir