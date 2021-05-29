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Haberler Sarmaşık ‘İlk estetiğim’ dedi ama kimse inanmadı

‘İlk estetiğim’ dedi ama kimse inanmadı

‘İlk estetiğim’ dedi ama kimse inanmadı

29.5.2021

ÖZGE Ulusoy ameliyat oldu. Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Ulusoy, ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "Burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi. Sık sık estetik haberleriyle gündem olan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdığını söyleyince ünlü modele kimse inanmadı. Ulusoy'un paylaşımına yorum yağdı.

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