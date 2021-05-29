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Haberler Sarmaşık Kuşkonmaz idrar yollarını temizliyor

idrar yollarını temizliyor

Kuşkonmaz idrar yollarını temizliyor

29.5.2021

Kuşkonmaz üzerinde yapılan araştırmalar, bu sebzenin hücreye zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltma kabiliyeti nedeniyle en iyi meyve ve sebzeler arasında yer almasını sağlıyor. Kuşkonmaz, yaygın olarak prebiyotik olarak bilinen bir tür kompleks karbonhidrat olan önemli miktarda inülin içerir. İnülin, besinlerin daha iyi emilimine yardımcı olur. Kuşkonmaz, yüksek seviyede amino asit asparagin içerir ve bu da onu doğal bir idrar söktürücü yapar.

Başka bir deyişle, daha fazla kuşkonmaz yemek, vücudunuzdaki aşırı sıvı ve tuzu atmanıza yardımcı olabilir, bu da idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine fayda sağlar.
Kuşkonmaz aynı zamanda bir diğer önemli antioksidan olan E vitamini kaynağıdır. Bu vitamin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

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