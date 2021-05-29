Mahlep nefes darlığına bire bir

MAHLEP, hamur işlerinin kahramanı olarak bilinir. Ancak yemeklerde de kullanılması gereken son derece yararlı bir besindir. Birçok derdin devası olduğu için çok tavsiye edilir. Mahlebin bazı faydaları ise şunlardır: İdrar sökücü olarak bilinen doğal ilaçlardandır. Nefes darlığı, astım gibi solunum hastalıklarına iyi gelir. Karaciğer rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

MAHLEP çok az nişasta oranına sahiptir. Bu da mahlebin antidiyabetik olduğu anlamına gelir. %14 karbonhidrat ve %27 yağ içermesinden kaynaklı olarak enerji verici bir özelliği vardır. Mahlebin balgam sökme özelliği vardır. Böbrek sancısı ya da karın ağrılarına iyi gelir. Kuvvetli bir antioksidandır. Doğal bir kemoterapi etkisi sağlar. Kalp ve damar rahatsızlıklarını büyük oranda engeller. Günlük kalsiyum ihtiyacının %16'sını karşılar.