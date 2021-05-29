Sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazları

Yaz mevsimi yaklaştıkça fazla kilolardan kurtulmak için diyet listeleri gündemimize daha sık geliyor.

Peki diyet yaparken sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Vücudun alması gereken vitamin ve mineralleri tüketerek sağlıklı bir şekilde forma girmeniz mümkün. Peki günlük beslenmenizde hangi besinlerin yer alması gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı:



KOLAY SİNDİRİLİR

● YUMURTA: Temel vitaminlerin ve minerallerin tamamını bir kabuğun içinde toplar. Düşük kalorilidir, az yağlıdır, sindirimi de çok kolay bir proteindir. Sinir sisteminin sağlığı ve hücre yapısının sağlığı açısından faydalıdır.

● MUZ: Muz, kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

● DOMATES: Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.



KALBE FAYDALI

CEVİZ: Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir. ● TAM BUĞDAY EKMEĞİ: İçinde bulunan lifler kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

● KEFİR: Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir. ● SARIMSAK: Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve etkili bir antiviraldir. ● ZEYTİNYAĞI: Obeziteye karşı etkili ve kalp sağlığını güçlendiricidir. Bol miktarda antioksidan barındırır. Zeytinyağının, kanserle mücadelede, zihin gelişiminde, kemik gelişiminde, sindirimi düzenlemede katkıları fazladır.



B VİTAMİNİ DEPOSU

YULAF EZMESİ:

Beta-glukan adı verilen lifler açısından zengindir. Bu lifler bağışıklığı güçlendirici ve kolesterolü düşürücü özellikler sahiptir. Kan şekeri seviyesini dengeler, antioksidandır, kalbi korur.



PROTEİN ZENGİNİ

● YEŞİL MERCİMEK: Bir kap yeşil mercimekte 18 gram protein, 16 gram lif, 1 gramdan az yağ bulunur. Bu nedenle her türlü diyette mutlaka bulunmalıdır. Ispanaktan yüzde 30 daha fazla folik asit ihtiva eder. Çinko ve B vitamini deposudur. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kan şekerini düzenler. İçindeki demir sayesinde metabolizmayı desteklemede fayda sağlar. ● MANTAR: Önerilenin aksine bizim pişirip veya haşlayıp yediğimiz bir şey daha. Kanserle mücadelede etkili bir antioksidan olan mantar vücudun toksinlerden arınmasını doğal yollarla sağlayan riboflavin vitaminini barındırır. Ayrıca hayvansal hiçbir besin tüketmeyenlerin de vazgeçilmez D vitamini kaynağıdır.