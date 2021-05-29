Ünlü kuaför Recep Güngör fenomen oldu

Sosyal medya sayesinde kendisi de ünlü bir isme dönüşen ve şimdilerde İzmir'de kuaför salonu açma hazırlıkları yapan Recep Güngör, ünlüler tarafından tercih edilmesinin nedenini mesleğine duyduğu aşka bağlıyor. "Ben mesleğine aşık, sürekli kendini geliştirmeye çalışan, durmadan araştırmalar yapan biriyim" diyen Güngör, "Sevdiğiniz bir mesleğiniz varsa, size iş değil hobi gibi gelir. Ben de hobim gibi gördüğüm bu işteki başarımı en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Gösterilen ilgi de beni daha çok motive ediyor. Uzun süredir saçını yaptığım sanatçıların yanı sıra yeni bir saç stili oluşturmak için benimle çalışmak isteyen başka ünlüler de var" dedi.