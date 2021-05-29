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Haberler Sarmaşık Yağmur Tanrısevsin sade ve doğal

sade ve doğal

Yağmur Tanrısevsin sade ve doğal

29.5.2021

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Sade ve doğal şıklığı ile dikkat çeken güzel oyuncu, D&R mağazasından kitap alışverişi yaptıktan sonra kahve molası vermeyi de ihmal etmedi. Yeni dizisinin çekimleri için Antakya'ya gideceğini söyleyen Tanrısevsin, "Proje o kadar içime sindi ki onun heyecanı var içimde. Uzun bir süre gelemeyeceğim için alışverişe çıkmak istedim" dedi. Kendisinin de Mersinli olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Antakya'nın ne sıcak havası ne de İstanbul'dan uzak olması beni etkilemeyecek. Ailem hala orada. O sıcak havalarda büyümüş bir insanım" dedi.

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