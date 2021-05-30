Bilinmeyenleriyle kollajen

Genç ve sağlıklı cildi korumak için ne yiyeceğimize karar verirken, sağlıklı beslenmenin yaşlanmadaki rolünü belirlemede etkili olduğunu biliyoruz. Şu sıralar dikkat çeken en popüler konulardan olan, sağlıklı bir cildi korumanın ve yaşlanmasını geciktirmenin yollarını araştırdık. Cildin elastikiyetini ve bağ dokusunu güçlendirmek için neye ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz? Cevabınız kollajen ise bildiniz.

KIRIŞIKLIK AZALTIYOR

Vücudumuzda bulunan yapısal proteinlerden en önemlisi kollajendir. Kollajen vücudumuzdaki proteinlerin yaklaşık %25'lik kısmını oluşturan, derimizin %75'lik kısmını meydana getiren önemli bir proteindir. Kolajen takviyelerindeki amaç cildin elastikiyetini arttırmak, eklem sağlığını koruyarak kas artışını sağlamak gibi amaçlardır. Örneğin bir grup kadın ile yapılan bir çalışmada 8 hafta boyunca düzenli kollajen kullanımı sonucunda ciltteki kırışıklık miktarının %20 azaldığı sonucuna varılmıştır.

HANGİ TİP OLMALI?

Son yıllarda yapılan konuyla ilgili ilk araştırmalar, takviye almanın cildimizdeki kollajen seviyelerini artırabileceğini, kırışıklıkları azaltabileceğini, cilt elastikiyetini ve hidrasyonunu artırabileceğini göstermektedir. Cildimizin yüzde 75'ini kollajen tip 1 ve tip 3 oluşturmaktadır. Kollajeni cildinize destek vermek ve saç ve tırnaklarınızı güçlendirmek ya da tendonlarınızı yani kasların kemiğe tutunduğu yapıları desteklemek için kullanacaksanız tip 1 kollajen tercih etmelisiniz. Aynı zamanda da osteoporoz yani kemik erimesi gibi rahatsızlıklarda kemiklerinize destek olmak için de tip 1 kollajen tercih etmeniz gerekmektedir. Eklem kıkırdaklarını oluşturan kollajenin yüzde 70'i tip 2 kollajenden oluşmaktadır. Eklem kıkırdaklarına destek için tip 2 kollajeni tercih etmek çok daha değerlidir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İÇERİĞİNDE kullanılan ham maddenin güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kollajen içeriğine ek olarak C vitamini, hyaluronik asit gibi biotin içeren takviyeler kollajenin etkinliğini artıracaktır.

NE KADAR KULLANILMALI?

HTİYAÇ olan kollajen miktarı yaş ve cilt yapısına göre değişiklik göstermektedir. Günlük uygun dozajı hidrolize ya da peptit kollajenleri günde en az 5-5.5 gram şeklinde alınmalıdır. Daha ileri yaşlarda ise günlük kullanım dozu 10 gram olacak şekilde düşünülebilir. Araştırmalar kollajen kullanımının yeterli düzeye ulaşımı için 3 ay kullanılması gerektiğini gösteriyor.

NELER DOĞAL KOLLAJEN İÇERİR?

KOLLAJEN, sığır ve inek etinde bulunmaktadır. Hayvanların kemiklerinde, derisinde ve sakatat bölgelerinde daha fazladır. Her besin takviyesinde olduğu gibi kollajen kullanımı için de bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır.