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Haberler Sarmaşık ‘Çukurova’nın Betül’ü izleyiciyi çok şaşırtacak’

‘Çukurova’nın ’ü izleyiciyi çok şaşırtacak’

‘Çukurova’nın Betül’ü izleyiciyi çok şaşırtacak’

30.5.2021

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan 98. bölümüyle birlikte kadroya dahil olan İlayda Çevik, karakteri Betül Yaman'ı anlattı. İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dahil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi. Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
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