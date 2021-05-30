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Klarnetin ustalarından Altun’a ziyaret

Klarnetin ustalarından Altun’a ziyaret

30.5.2021

Televizyon programı sırasında rahatsızlanan ve 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan Hakan Altun, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dinleniyor. Klarnet ustaları Hüsnü Şenlendirici ve Milaslı Mesut Külahlı da, Altun'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Şenlendirici ve Külahlı, Altun'la yaptıkları özçekimi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

ZOR GÜNLERİ ATLATTI
Beyin damarlarından birinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle program çekimleri öncesinde fenalaşarak hastaneye götürülen ünlü şarkıcı Hakan Altun, zor günleri atlattı. Altun, hastaneden çıktıktan sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaparak uzun süre dinleneceğini belirtmişti.

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