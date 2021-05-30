Yorgunluktan şikayetçiyseniz bu besinleri tüketin

B vitamini çeşitlerinden olan B6 vitamini özellikle enerji denildiğinde akla gelen bir vitamindir. Bu vitamin, doğal beslenme ile vücuda alınabilir. B6 vitamini bağışıklık sistemi ve enerji metabolizması başta olmak üzere birçok sistemde vücut için çok önemli bir role sahiptir.

B6 VİTAMİNİ İÇERİYORLAR

B6 vitamini kırmızı kan hücreleri oluşumuna ve bağışıklık sisteminin çalışmasına katkıda bulunur. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdalar protein ile birlikte bol miktarda B6 vitamini de içerir. Böbrek, beyin, yumurta, tavuk, balık, süt, hayvansal kaynaklı B6 vitamini içeren besinlerdir. Muz, avakado, ıspanak, bezelye ve yulaf ise bitkisel kaynaklı B6 vitamini içeren besinlerdir.

HASTALIKLARDAN KEMİK SUYU İLE KURTULUN

KEMİK suyu, Türk mutfağının en eski lezzetlerindendir. Özellikle hastaların iyileşmesini hızlandırıcı özelliği ile bilinen kemik suyunun faydaları bununla da sınırlı kalmıyor. Kemik suyunun uzun süre ve çok düşük ısılarda pişirilmesi gerekir.

15 SAAT KAYNATILMALI

KEMİK suyu yaklaşık 15 saat kadar kaynatılır. Bu sayede kemikteki vitamin ve minarelerin tümü suya geçer ve kolajen, prolin, glutamin gibi vücut için oldukça değerli amino asitler ortaya çıkmış olur. Kalsiyum, potasyum, fosfor ve magnezyum içeren kemik suyunu yalnızca hasta olduğunuz zamanlarda değil, hastalıklardan korunmak için de sıklıkla tüketebilirsiniz.