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Haberler Sarmaşık Canlı yayın kavgası

Canlı yayın kavgası

Canlı yayın kavgası

31.5.2021

DEMET Akalın, Alişan'la beraber sunduğu sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu. Sayan, Demet Akalın'a, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın" dedi. Sayan'ın bu sözlerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi: "Seni sever sayarız. 21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler."

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